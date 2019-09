Wenn aus Oversharing Langeweile wird: Die Kardashian-Ära ist (endlich) vorbei

Apropos Kanye: Mit ihm kam der Glamour zurück in die Familie. Wobei er eigentlich einfach alle Kristalle aus Kims Leben verbannte und ihre jahrelange Schuhsammlung durch seine eigens designten Yeezys ersetzte. Yes Stil und seine internationale Popularität taten der ganzen Familie kurzzeitig gut und umgekehrt – Erdtöne und ernste Blicke statt rosa Von Dutch Caps und Zahnpasta-Lächeln. Kim kam weg vom Kitsch und Kanye konnte seine Klamotten plötzlich auch in Kiel verkaufen. Heute ist Kanye eher eine Kardashian-Bürde, denn auch wenn seine Tweets besonders kurz vor einer anstehenden Veröffentlichung immer verrückter werden, was die Streaming-Zahlen seiner Alben in der Debüt-Woche definitiv anheizt, sehen Experten diese Spitze sehr schnell wieder sehr tief fallen. Ye ist ein kurzweiliger Storytelling-Hype, einen Hit suchen ich und das Rolling Stone Magazin auf dem Album aber vergeblich. Kanye ist eben mittlerweile auch ein Kardashian, spielt das Spiel mit den Medien gekonnt mit, ist perfekt vorhersehbar unvorhersehbar und liefert schnelle Storys, die für das tägliche Adrenalinhoch seiner ehemaligen Fans sorgen. „I hate being bipolar, it's awesome“ – so der Titel seines neuen Albums, und die Headlines schreiben sich da ganz von selbst. Wie gut ihm das als Musiker tut, weiß ich nicht.