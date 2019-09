Wer ein Smartphone besitzt und mit den sozialen Medien nicht ganz unvertraut, wird kaum einen Weg um die Kardashians herum finden. Sie sind einfach überall . Es ist doch tatsächlich so, dass sie mittlerweile schon so lange in der Öffentlichkeit stehen und derart omnipräsent sind, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wofür diese Familie eigentlich bekannt ist. Das wollen wir ändern. Denn so sehr man den Clan auch belächeln mag, so hoch muss man ihnen eben auch anrechnen, dass sie durchweg gute Geschäftsfrauen sind und sich die Nachfrage nach ihrer Marke selbst erschaffen haben und sie weiterhin erfolgreich hoch halten. Ihre Daseinsberechtigung liegt durch die hohe Nachfrage also eigentlich auf der Hand, wenn sie nicht schon indiskutabel ist.