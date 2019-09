Aber Schwamm drüber, dass ein Unternehmen wie Pepsi Proteste geschönt darstellt und ihnen jegliche Aussage und Relevanz nimmt. Richtig zynisch wird der Spot in seinem Finale, wo Kendall einen Bonding-Moment mit einem Polizisten teilt, als sie ihm eine Dose Pepsi gibt und sich der gesamte Protest in eine große Pepsi-Party zu verwandeln scheint. In der Realität passiert es immer wieder, dass Demonstrationen eskalieren, es zu Gewalt auf beiden Seiten, auch durch Polizisten, kommt. Verhaftungen, Sachschäden, Verletzungen und in Extremfällen sogar Todesfälle: laut dem Pepsi-Spot alles vermeidbar durch eine kameradschaftlich geteilte Pepsi-Dose. Hätte das bloß jemand Martin Luther King, Malcolm X oder Ieshia Evans gesagt. Letztere hatte sich bei einem Black Lives Matter-Protest unbewaffnet und in einem Sommerkleid mehreren – in schwerster Ausrüstung gekleideten - Polizisten in den Weg gestellt und war anschließend verhaftet worden. Ein Bild des Aufeinandertreffens kursiert schon länger auf Social Media und dürfte Inspiration gewesen sein für den Kendall-Polizisten-Moment im Pepsi-Spot.