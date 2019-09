"Ich spürte, dass ich über den Austausch mit ihm die Chance auf Antworten zu all meinen Fragen bekäme", sagt Thordis. Bis dahin hatte sie die Schuld allein getragen, weil sie in einer Gesellschaft aufgewachsen ist, die Frauen vermittelte, einen Anteil an diesen Verbrechen zu haben – weil sie sich falsch anzögen, zu offen seien oder sich eben in die falsche Typen verliebten. "Aber plötzlich war da jemand, der Verantwortung übernehmen wollte." Auch Tom trieb die Frage nach dem Warum um. "Die Tat stand im Gegensatz zu all dem, was ich bis dahin über mich wusste", sagt er. Tom ist mit zwei Brüdern auf einem Bauernhof aufgewachsen, eine ganz behütete Kindheit im australischen Busch. Sein Vater ist Altenpfleger, seine Mutter arbeitet an einem College. Was ihm seine Familie ganz sicher nicht mitgegeben hatte, war die Idee, Frauen als Objekte zu betrachten. "Ich war auf der Suche nach dem Gefühl, das mir erlaubt hatte, zu tun, was ich mit Thordis gemacht habe", sagt Tom.