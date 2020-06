Am 18. Juni beginnt Merkur seine zweite rückläufige Phase im Zeichen des Krebses. In dieser Zeit, werden wir einen Gang zurückschalten und bis zum 12. Juli – da beendet der Planet nämlich den Rücklauf – etwas vorsichtiger mit unserer Wortwahl umgehen. Die Reise des Botenplaneten ist mit Glück gesegnet, denn er steht unter dem Einfluss von Sirius – einem Stern, der Glück, Vermögen und Popularität repräsentiert. Es ist also der perfekte Zeitpunkt, um mit diesem Transit neue und zielführende Routinen in deinen Alltag zu integrieren.