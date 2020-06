Votre horoscope du mois de juin est arrivé !

Les températures et les émotions s’emballent le 5 juin, alors que l'éclipse lunaire aura lieu en Sagittaire. Ses effets se feront sentir intensément, et lèveront le voile sur nos envies et nos besoins. C'est donc un moment idéal pour redéfinir nos priorités. Ce transit se fait en opposition à la charmante Vénus rétrograde, et en carré au guerrier Mars. La patience sera donc de rigueur avec nos proches. Le 18 juin, Mercure entame sa deuxième rétrogradation de l'année en Cancer, nous appelant à ralentir la cadence jusqu'à ce qu'il redevienne direct le 12 juillet. Nous sommes invité·es à surveiller nos paroles et à privilégier le repos. Cette rétrograde est positive, car elle est influencée par Sirius, une étoile symbolisant le statut, la chance, la fortune et la célébrité. C'est un moment idéal pour créer une nouvelle routine qui participera à la réalisation de nos idées et de nos ambitions. Nous nous sentirons plus à l'aise à la maison à partir du 20 juin, lorsque le soleil illuminera le Cancer. Le confort protecteur de notre intérieur nous donnera l'occasion de nourrir notre créativité et de nous épanouir pleinement. La Lune exerce une forte influence sur nous durant ce transit, alors prenez ses phases en considération lorsque vous analysez vos émotions. Le 21 juin, une éclipse solaire aura lieu en Cancer, nous donnant l'occasion de prendre un nouveau départ. Cette nouvelle phase lunaire est l'occasion rêvée de mettre de l'ordre dans nos affaires, car elle se fait en conjonction avec Saturne. Nous allons devoir apprendre à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Neptune, planète d'illusions, rétrograde en Poissons le 23 juin, créant ainsi un changement de perspective. Un voile est levé, ce qui nous permet d'affronter plus facilement nos peurs et nous pousse à trouver des solutions. Nous sommes encouragé·es à prendre soin de notre corps et de notre esprit alors que Neptune revient sur ses pas. Nous devrons nous concentrer sur le développement de nos points forts, jusqu'à ce que la planète des rêves devienne directe au Poissons le 28 novembre. Nous nous sentons plus ouvert·es et prê·tes à déverser notre amour à partir du 25 juin, lorsque la charmante Vénus sera directe au Gémeaux. Profitez de ce transit pour vous pomponner - et vous mettre en valeur. Le 27 juin apporte un nouvel élan de spontanéité, alors que l'ambitieux Mars fait son chemin en Bélier. Nous bénéficierons d’un regain de confiance lorsque Mars traversera ce signe de feu, ce qui en fera un moment idéal pour nous lancer de nouveaux défis.