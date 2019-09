Die These von Smothers ist also alles andere als aus der Luft gegriffen - und optisch erinnert ihre Milch tatsächlich an das antikörperreiche Kolostrum. Aber woher weiß der Körper, dass das Baby krank ist? Genau diese Frage lassen auch beide genannten Studien offen. Es gibt hierzu schlicht noch keine gesicherten Erkenntnisse. Smothers erklärt das Ganze in ihrem Post - mit Verweis auf die Studie von 2013 - damit, dass die Brustwarze der Mutter beim Stillen mit dem Speichel des Babys in Berührung kommt. Die dort enthaltenen Viren oder Bakterien könnten vom Körper analysiert werden und eine entsprechende Reaktion auslösen. In beiden Studien wird aber darauf hingewiesen, dass dieser Mechanismus keinesfalls bewiesen sei und es weiterer Untersuchungen bedarf.