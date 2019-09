Kein Wunder, gegen Hochzeitshypochondrie ist auch noch kein Matcha-Kraut gewachsen. Laut statistischem Bundesamt wurden 2014 in Deutschland rund 166 200 Ehen geschieden. 2012 enthüllte eine US-Studie der University of California im „Journal of Family Psychology“, dass 19 Prozent der Frauen, die sich vor der Heirat unsicher waren, ob die Ehe halten würde, auch vier Jahre später tatsächlich wieder geschieden waren. Den Ergebnissen nach erhöht sich die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung bei vorehelichen Zweiflern um das 2,5fache. Das Erschreckende: Unmittelbar nach der Eheschließung bejahten ganze 47 Prozent der befragten Männer und 38 Prozent der Frauen die Frage „Waren Sie je unsicher oder zögerlich, was die Hochzeit anging?“



Bleibt die Frage, ob Hochzeitsversicherungen dieser ganz normalen Pärchenpanik nicht noch mehr Raum geben? „Eine Hochzeitsversicherung besagt, dass mindestens einer der Partner der anstehenden Trauung zwiespältig gegenübersteht. Wären sich beide ganz sicher, dann bräuchten sie keine. Ist aber einer der Partner von inneren Zweifel geplagt, dann will entweder er selbst eine Versicherung oder seine Partnerin, weil sie dann das Gefühl hat, sich nicht ganz auf ihn verlassen zu können“, sagt die Psychologin Stefanie Stahl aus Trier, in ihrem Buch „Ja, nein, vielleicht: Nie mehr Angst vor Nähe“ beschäftigt sie sich mit Bindungsangst. "Ein Fundament für eine erschütterungsfeste Ehe ist das nicht."