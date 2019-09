One of a Kind-Pieces. Teile also, die es so tatsächlich nur ein einziges Mal gibt. Das ist wie Musik in unseren Ohren, schließlich haben Smartphones zwar unseren Horizont erweitert, gleichzeitig die Welt aber auch auf die Maße 15 Zentimeter mal sieben Zentimeter geschrumpft. Marken wie Rianna + Nina oder Zazi Vintage, beide aus Berlin, haben sich der Einmaligkeit verschrieben und produzieren ihre Kleidung und Accessoires aus Vintagestoffen anstatt sie im großen Stil herstellen zu lassen. Bei Rianna + Nina hat es mit alten, kunterbunten vintage Seidentüchern angefangen, denen die beiden neues Leben einhauchten. Taschen, Kimonos aus Gobelin, Röcke und Kleider aber auch Interiorteile wie Kissen verkaufen die beiden Designerinnen erfolgreich in ihrem Onlineshop. Jedes Teil ist ein Unikat.