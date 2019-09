ich seh dich auf deinem kleinen Balkon stehen. Barfuß auf der Schwelle zwischen den Flügeltüren, weil der Sommerregen aus den Wolken in die flimmernde Hitze stürzt. So schaust du dem Gewittersturm über Berlin zu. Neben dem Fernsehturm am Alex blitzt es. Donner grollen vom blutroten Abendhimmel. In der einen Hand ein Bier, in der anderen eine Kippe. Aus deinem Zimmer schwappen Klänge von Led Zep ins Gewitter. Du hast grade Adorno gelesen (klar, was sonst) und jetzt wartest du auf Besuch, in Tagträumen versunken. Gerade erst bist du nach Berlin gezogen, hast angefangen zu studieren und musstest verzweifelt an deiner ersten großen Liebe scheitern. Und jetzt hast du dich neu verliebt, in einen Philosophen, der Liebe für eine totalitäre Illusion hält. Mit ihm wirst du gleich die Nacht verbringen und ihr werdet zum nächsten Morgen sagen: Verweile doch, Du bist so schön. Ach Johanna, Ich finde dich toll. Und bezaubernd. Und schrecklich naiv.