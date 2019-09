Ein Step-by-Step-Guide, wenn du deinen Intimbereich nicht mehr enthaaren willst

Selbst in der Renaissance wurde sich untenrum schon enthaart. Damals galt Schambehaarung nicht nur als unästhetisch, sondern geradezu als unzivilisiert, weshalb sich Frauen unter anderem mit einer Arsen-haltigen Formel die Haare entfernten. In der Anleitung hierzu stand etwa: „Schnell mit warmem Wasser abwaschen, damit die Haut sich nicht pellt.“ Die Rede ist von einem Enthaarungsmittel von 1532 . Diese Zeiten sind also – zu unserem und dem Glück unserer Haut – längst vorbei.