Interview: Indie-Popsängerin Soko spricht über ihr neues Album Feel Feelings

Das klingt extrem empowernd!

Obwohl alle meine Platten bisher sehr offen und ehrlich waren, ist Feel Feelings das erste Album, das ich mir auch selbst anhören kann, ohne peinlich berührt zu sein, mich so angreifbar zu machen. Ich mache mich frei von allen Scham- und Schuldgefühlen. Ich schäme mich nicht, auch meine verletzliche, wütende oder traurige Seite zu zeigen. Mich so zu präsentieren, wie ich bin und was in mir vorgeht. Die Dinge, die man sonst vielleicht nicht in dieser Form in den Sozialen Medien sieht. Die Stücke handeln von Akzeptanz. Davon, Unterschiede zu akzeptieren. Gefühle, Stimmungen, Schwächen, Fehler, Unvollkommenheit – all das, was uns erst menschlich macht. Ein gutes Beispiel ist der Track „Don`t Tell Me To Smile“: Ständig wird von mir als Künstlerin erwartet, zu lächeln. Selbst, wenn ich mich gar nicht danach fühle. Ich will keine aufgesetzten Gefühle mehr zur Schau tragen, sondern lasse meine Umwelt wissen, wie es mir geht.