Laut Mihalich-Levin ist in den Augen der meisten Arbeitgeber die Nachfrage berufstätiger Mütter nach flexiblen Modellen klar mit ihrer Rolle als Hauptbetreuung der Kinder verknüpft. Und so stehen sich hier zwei Prioritäten gegenüber: Beruflicher Erfolg im Kontrast zu einer Mutter, die sich um ihre Kinder kümmert. Was Arbeitgeber tun können, um Müttern Erfolg im Job zu ermöglichen ist, veraltete, geschlechtsspezifische Arbeitsplatzkonzepte abzuschaffen und nicht per se anzunehmen, dass Frauen nach der Geburt bei ihren Kindern bleiben, während Männer nach einem Monat Elternzeit in den Beruf zurückkehren, als sei nichts gewesen. „Würden Väter sich stärker in die Kinderbetreuung engagieren, würde das die Chancen auf beruflichen Erfolg arbeitender Mütter dramatisch erhöhen.“, so Mihalich-Levin.