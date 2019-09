„Der schönste Herbsttrend wäre doch, wenn alle Frauen ihr Alter Ego zelebrieren.”

Mittlerweile sitzt ihre Marke in Mannheim, ihre Kollektionen gibt es wiederum überall auf der Welt. In dieser Woche hat Schumacher ihre neue Herbstlinie in Berlin präsentiert. Statt einer Show entschied sich die Designerin für ein Event, bei dem sie sich die Zeit nahm mit den Gästen zu plaudern, während die in Ruhe die neuen Designs begutachteten. Schumacher sucht den Austausch, um die Frauen, die ihre Mode lieben, kennenzulernen.