Du sprichst so ehrlich über Höhen und Tiefen. Warum ist das wichtig?

Es gab eine Zeit, in der es für mich beruflich und privat sehr schwer und ich das erste Mal richtig am Rande der Erschöpfung war. Ich wollte das mit mir selbst ausmachen und war in mich gekehrt – bis mir ein Freund konkret Hilfe angeboten und wir es zusammen angepackt haben. Das war für mich eine ziemliche Erleuchtung. Seitdem habe ich mich stark verändert und rede viel offener, frage direkt nach Feedback oder Hilfe und rede vor allem darüber, wenn es mir schlecht geht und etwas nicht so erfolgreich läuft. Auch wenn es einem am Anfang schwer fällt, so geht man viel besser mit seiner eigenen Angst um.