Ich bin Amerikanerin, lebe in Deutschland & fühle mich in beiden Ländern fremd

Vor fast zwei Jahren wurde ich zu der Premiere eines Filmes eingeladen – ich wusste nicht, was mich erwarten wird – und am Ende war ich unglaublich gerührt: Es handelte sich um den Dokumentarfilm „Brown Bread - The Story of an Adoptive Family” von Sarah Gross. Der Film dreht sich um Sarahs Familie, die in den 70er Jahren vier Kinder unterschiedlicher Herkunft adoptierten. Seit 1992 ist die Amerikanerin nun in Berlin, studierte Film und macht mit ihren Kurzfilmen und Drehbüchern auf Herzensthemen aufmerksam. Adoption, Rassismus, Kinder und Karriere, das Arbeiten in der Männerdomäne – in einem ganz persönlichen Gespräch erzählte sie mir von ihrer bunten Welt.