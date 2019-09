Ich bin total aufgeregt, denn in ein paar Wochen erwarte ich mein erstes Kind. Ich freue mich so sehr auf mein Mädchen. Ob ich dann mein Unternehmen weiterführen kann? Die Frage meiner Freundinnen hat mich stutzig gemacht, denn ich liebe meine Firma. Mein Unternehmen ist mein Baby – und mein Job. Deshalb möchte in dieser Kolumne allen Gründerinnen Mut machen, nicht auf die Kinderplanung zu verzichten.



So war’s bei mir:



Ich liebe Kinder, aber so richtig geplant hatte ich nie welche. Es kommt, wenn es kommt, so mein Credo. Und so hat sich jetzt meine erste Tochter angekündigt. Nach der ersten Freude darüber, galt mein Gedanke der Firma: Werde ich Baby und Business unter einen Hut bekommen? Meine Antwort kam schnell: Wir Unternehmerinnen sind doch eigentlich perfekt für die Mutterrolle. Als Gründerin ist man doch eigentlich auf jede Situation eingestellt, muss flexibel sein, sich schnell anpassen und zügig Entscheidungen treffen. Und wir müssen uns gut organisieren! Wir haben sie, die Mama-Skills.



Und die Zeit spielt mit: Meetings finden heute online statt, so dass man nicht mehr physisch vor Ort sein muss. Dank der vielen Organisationstools müssen Teams nicht im Büro sein, um richtig zusammenzuarbeiten.



Ich stelle übrigens auch gerne Mütter ein! Warum? Weil sie mit die effizientesten Kolleginnen sind, die es gibt. Mit unserer ersten Grafikerin zum Beispiel arbeite ich zusammen, seitdem ihr erstes Kind in der Kita ist. Mittlerweile hat sie auch ihr zweites Baby und wir arbeiten immer noch sehr gut zusammen. Wieso funktioniert das? Weil ich ihr von vornherein vertraue und mich auf sie verlassen kann. Timings werden eingehalten und da ist es mir egal, ob sie von zu Hause arbeitet oder nachts. Hauptsache, der Job wird erledigt und das ist hier der Fall. Ich denke, dass viele Menschen schon von Grund auf eine gewissen Skepsis gegenüber arbeitenden Müttern haben. Das ist schade und ich wünsche mir sehr, dass sich das ändert.