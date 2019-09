Für mich war dies ein Anstoß für meine neue Kolumne auf Refinery29: Ich möchte zeigen, wie toll es ist, wenn Firmen auf Vielfalt setzen und werde euch wunderbare Frauen vorstellen, die für mich klar Vorbilder sind, was Vielfalt in Deutschland angeht. Ein kleiner Ausblick: in meiner nächsten Kolumne wird Amber Riedl, Gründerin der Do-It-Yourself-Plattform, ihre Erfahrungen teilen. Amber ist Kanadierin, mit einem Österreicher verheiratet und leistet mit ihrem StartUp in Berlin einen tollen Beitrag zur Schaffung von Arbeitsplätzen in Deutschland - mit Gehaltszahlungen in Höhe von 1 Mio. Euro jährlich.