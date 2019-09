Ich war schon immer davon fasziniert, dass es Menschen gibt, die fest an nicht messbare Schwingungen, Engel und Geisterheilung glauben – ohne je einen wissenschaftlichen Beweis gesehen zu haben und die dafür von ihren Mitmenschen belächelt werden. Was bringt sie dazu, trotzdem an so einem Glauben festzuhalten? Brauchen sie eine Ersatzreligion? Was suchen sie?