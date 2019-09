Ich bin vor etwas mehr als einem Jahr nach Berlin gezogen. Diese tolerante, offene Stadt, in der man alles sein kann und gleichzeitig niemand, angeblich. Für meine Kommilitonen war ich die typische Anfang 20-Jährige, die für ihr Studium nach Berlin zieht. Für meine Mutter war ich die typische Tochter, die einfach nur weit weg möchte. Für alle, die wussten, dass ich Geschichte studieren wollte, war ich die typische Geisteswissenschaftlerin, die mit ihrem Studium nicht weit kommen würde, weil man so oder so irgendwann was mit Medien macht.