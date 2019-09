Meine Kollegin hat mir vor einiger Zeit erzählt, dass ihre kleine Tochter, sie ist 6 Jahre alt, immer öfter auf der Stuhlkante hin und her rutscht, dabei die Augen schließt und sich quasi selbst befriedigt. In letzter Zeit hat sie es auch immer öfter im Kindergarten gemacht, sodass die Erzieherin meine Kollegin darauf angesprochen hat: Sie solle doch bitte mit ihrer Tochter sprechen und ihr erklären, dass so ein Verhalten nicht in die Öffentlichkeit gehört. Oh, man, dabei ist kindliche Sexualität überhaupt nichts Unnormales.