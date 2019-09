Maihan und Shabnam stammen aus dem Iran, einem – laut Deutschland – sicheren Herkunftsland. Jahrelang haben sie jedoch in Afghanistan gelebt, gearbeitet, ein Kind bekommen. In einem Afghanistan, in dem Bomben fallen und Anschläge an der Tagesordnung sind. In dem Frauen wenig Rechte haben und es wenig Geld für viele von Terror gebeutelte Menschen gibt. Zurück in den Iran wollten sie nicht: Zoya ist ein Mädchen und hätte kaum Rechte und Chancen in dem islamisch geprägten Land. Maihan will ein besseres Leben für seine Vierjährige. Ihre Vorstellungen von Deutschland stellen sich als falsch heraus: Sie haben mit viel mehr Unterstützung gerechnet, mit einer kleinen Wohnung vielleicht, nicht einer Turnhalle mit 157 anderen Bewohnern, wie der, in der sie die ersten Wochen in Deutschland verbracht haben. Ihr Bild von Berlin ist naiv gewesen. Bei uns wollten sie ungern ausziehen, sind sie hier doch endlich angekommen. Aber wer maßt sich an, ihnen das zu verübeln? Vielleicht ist eine Turnhalle nicht schön, eine Wohnung wie unsere nur ein Übergang. Aber es ist sicher – vor Terror, Bomben, Krieg. „Niemand riskiert mit seiner Familie eine Überfahrt über das Mittelmeer, wenn das, was hinter ihm liegt, nicht die Hölle ist,“ sagt Maihan leise. „Ich habe das Wasser mit den Händen aus dem Boot geschippt,“ sagt Zoya stolz. „Ich lebe,” sagt Shabnam und schluckt.