Aber immer ist es ein individuelles Ereignis: „Es können Berührungen stattfinden, wir können reden und herausfinden, was derjenige für Vorstellungen zum Thema Sexualität hat. Viele können sich selber gar nicht berühren oder sich etwas Gutes tun – also können wir zum Beispiel da ansetzen“, erzählt Pia. „Insofern kann die Sexualbegleitung mit mir auf vielfältiger Weise erlebt werden. Wir gestalten das tatsächlich gemeinsam, es ist schon ein interaktives Erlebnis. Beide sollen sagen können, was sie wollen, was sie nicht wollen. Wir machen nur etwas, was für beide in Ordnung ist.“