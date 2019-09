Glaubt man dieser Studie , ist dies nämlich sogar überraschend lange. Bei Gelegenheitsrauchern betrug die Spanne ca. 27 Tage, bei stärkerem Konsum, wuchs sie sogar auf bis zu 77 Tage an. So bleibt ein einmaliger Konsum ca. 5-8 Tage erkennbar. Wenn ihr also ca. 2-4 mal die Woche einen Joint raucht, werdet ihr ca. 11 Tage lang positiv getestet werden können, bei einem Konsum von ca. 6 mal pro Woche, sind es dann 33-48 Tage. Bei Dauerkonsumenten erstreckt sich der Zeitraum von 49 bis zu 63 Tagen, die der Genuss von Marihuana nach dem letzten Joint noch nachweisbar bleibt. Selbst wenn man also nur selten kifft, kann einem das zum Verhängnis werden. Stellen wir uns vor, wir fahren übers Wochenende nach Amsterdam, wo wir legal Cannabis konsumieren können. Wieder zu Hause angelangt, verlangen unsere Vorgesetzten nach einer Woche einen Drogentest. Die Substanz wird in unserem Urin definitiv noch nachweisbar sein. Obwohl wir also vor dem Gesetz nichts falsch gemacht haben, könnte uns der Ausflug nach Holland dennoch große Probleme einbringen.