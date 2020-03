Hot-Oil-Maniküre: Der natürliche Weg zu gesunden & glänzenden Nägeln

Aber das ist nicht die einzige Methode, eine Hot-Oil-Behandlung zu machen. Auf Insta-Videos siehst du beispielsweise auch oft, wie bei manchen die Mischung durch hinzugefügtes Wachs und Glycerin quasi ein Wachshandschuh bildet, der einfach abgezogen werden kann. Es gibt also keine allgemeingültige Formel für die Behandlung. Und das macht es einfacher für dich, eine Hot-Oil-Mischung zu Hause vorzubereiten. Besorg dir im Reformhaus oder in der Apotheke ein paar nährende Öle, wie zum Beispiel Kokosnuss-, Jojoba- oder Riziniusöl. Falls du irgendetwas davon derzeit nicht auftreiben kannst, ist das gar kein Problem. Du kannst stattdessen auch küchenübliches Oliven- oder Sonnenblumenöl benutzen. Für einen stärkeren Glanz und den Wachshandschuh-Effekt musst du etwas Sheabutter, Glycerin oder Bienenwachs hinzufügen . Nachdem du deine Hände für einige Zeit in der Mischung hattest, kannst du wahlweise mit einer weichen Buffer-Feile noch etwas davon in die Nagelplatte einmassieren. Lass alles so lang es geht einwirken, bevor du den Überschuss mit einem Kosmetiktuch abwischst.