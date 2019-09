Dein Horoskop im September – So stehen die Sterne in diesem Monat

9 von 12

Stier

20. April – 20. Mai



Nimm allen Mut zusammen, denn diesen Monat wirst du viel davon brauchen. Schon am 1. September steht Merkur, dein planetarischer Herrscher des Geldes nämlich im Trigon zum Karriereplaneten Uranus, wodurch du in vielen Situationen dich und dein Können verteidigen musst. Nutze dein Verhandlungstalent und setze dich mit deinen Vorgesetzten an einen Tisch, um deine beruflichen Wünsche anzusprechen – sei aber gut vorbereitet und vergiss nicht all deine bisherigen Erfolge vorzuzeigen. Bei der persönlichen Weiterentwicklung hat der Reiseplanet Saturn bald wieder seine Finger im Spiel. Seit dem 29. befand er sich in einer rückläufigen Phase, die am 18. September nun beendet wird. Danach wechselt der Ringplanet zu einer progeraden Bewegung und ermöglicht dir, dich an Lehren der vergangenen Monate zurückzuerinnern und deinen Lebensweg durch die gewonnenen Erkenntnisse neu zu gestalten.



Ab dem 9. packt dich wieder mal die Reiselust, denn Mars, dein planetarischer Herrscher des inneren Wachstums stellt sich in das Trigon zu Saturn. Suche dir dafür am besten neue, unbekannte Reiseziele, die deinen Horizont erweitern. Nähre dein Gehirn mit neuen Eindrücken und Erfahrungen. Am 13. September ist dein Zuhause aber wieder der schönste Ort auf Erden. Bist du in einer Beziehung, kannst du vielleicht deinen Partner oder deine Partnerin zu dir nach Hause einladen und einen romantischen und entspannten Abend zu zweit verbringen. Durch den Trigon zwischen der sonne und deinem Liebesplaneten Pluto, wird es garantiert eine wunderbares und gemütliches Date.



Am 23. heißt es dann Gummihandschuhe an und ran an die Putzmittel. Die Sonne erleuchtet dein sechstes Haus der Gesundheit, Ordnung und Produktivität, und weckt in dir den Putzteufel. Diese Energie kannst du auch nutzen, um einen neuen Tagesplan auszuarbeiten und deine Finanzen zu ordnen. Versuche doch mal deine Mittagessen für den nächsten Tag am Abend vorher zu kochen – das spart Geld und gibt dir ein Gefühl der Ordnung.