H&M x Simone Rocha ist das Fashion-Teamwork unserer Träume

Was können wir uns von diesem Launch erhoffen? Wer Rochas Designs im Laufe des letzten Jahrzehnts verfolgt hat, weiß: Ihr Stil verbindet feminine Klassiker mit aufwendigen Verzierungen, und auch diese Kollektion wird auf Rochas typische Statement-Looks zurückgreifen. „Für diese Pieces hat sich Rocha das Archiv ihrer Brand genauer angesehen und ihre bisherigen Kollektionen durchkämmt, um aus alten Favoriten dynamische Versionen für die heutige Zeit zu entwerfen“, beschreibt Simone Rocha, was uns in ihrer Zusammenarbeit mit H&M erwartet. „Darin spiegeln sich die englische Tudorzeit, wilde Blumenmuster , Porträts, Fotografien, Puppen und Spielzeug wider. Wir sehen Schottenmuster, Perlenverzierungen, florale Prints, Rosa- und Rottöne in Form maßgeschneiderter Stücke.“ Und Rochas zarte Signature-Details – opulente Perlen, Froufrou-Schleifen, exquisite Stickereien – ziehen sich durch die gesamte Kollektion. Und für diejenigen, die auf weniger zuckersüße Looks stehen, gibt es zusätzlich noch dezentere Alltags-Pieces.