H&M hat Unterwäsche für Personen entworfen, die den Brustkrebs besiegt haben

Bei der Close to the Heart Kollektion sorgen ein größerer Bereich an der Brust, verstellbare, gepolsterte Träger, sowie ein breiter Rückenverschluss mit sieben verschiedenen Positionen für eine optimale Passform. Alle BHs sind mit Taschen für die Brustprothesen ausgestattet. Die Kollektion besteht aus drei Modellen (Basic-, Spitzen- und Sport-BH) in verschiedenen Farbtönen und ist ab sofort im Onlineshop von H&M erhältlich.