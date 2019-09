Das Tage Buch: Ein Buch über die letzten Tabus der Menstruation

„Ich war erstaunt, dass es so viel Neues gibt“, sagt Heike Kleen. Inzwischen gründen sich sogar Startups, die neue Menstruationstassen entwickeln, man kann auch Menstruationsboxen monatlich geschickt bekommen, die genauso stylisch sind wie die Glossybox. Wissenschaftlerinnen wollen über das Mens-Blut Infos über die Gesundheit erhalten und einen Quick-Check fürs Bad entwickeln“, erzählt sie begeistert. Doch für sie war auch etwas anderes neu: Was für eine Belastung die Menstruation für Frauen und Mädchen in armen Ländern ist. „In Afrika können Mädchen eine Woche im Monat nicht in die Schule gehen – weil sie keine richtigen Hygieneartikel haben. Und in Nepal werden Frauen in eine extra dafür gebaute Menstruationshütte geschickt, wo sie ausharren müssen, bis der ‚Fluch’ vorbei ist – Ende 2016 ist ein 15-jähriges Mädchen in Nepal allein in so einer Hütte gestorben!“, sagt sie. Und zum Schluss warnt sie: „Tampons bestehen nicht aus Watte, sondern enthalten viel Kunststoff, damit sie auch schön saugfähig sind. Die Baumwolle kann mit Glyphosat behandelt sein und wird mit Chlor gebleicht. Das alles zwar in sehr geringen Mengen, aber wenn ich mir umgerechnet sechs Jahre meines Lebens Chemiebomben in meinen Unterleib schiebe, kann das nicht wirklich gut sein. Erste Gynäkologen sehen Zusammenhänge zwischen den steigenden Gebärmutterhalskrebsraten und der Benutzung von Tampons.“