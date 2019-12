12 Celebritys, die Harry Styles in diesem Jahrzehnt gedatet hat

Aber nicht nur die Fans der Boyband schwärmten für den verträumten Sonnyboy, auch einige Celebritys konnten und können ihm nicht wiederstehen. Es ist also kaum überraschend, dass Styles schon so einige berühmte Frauen gedatet und über viele von ihnen auch Songs geschrieben hat. Allein sein erstes Studioalbum war vollgepackt mit Hinweisen. So spielen beispielsweise “Two Ghosts“ und “Only Angel“ auf sehr romantische Verabredungen an, die er in der Vergangenheit hatte.