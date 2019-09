Haarprofi Eugene Souleiman erklärt, wie man die Frisurentrends 2017 stylt

Bei einer Fashion Show geht es in erster Linie um die neuen Kollektionen. Was man dabei aber manchmal vergisst: Auch auf den hübschen Köpfen der Models gibt es jede Menge zu entdecken, denn sie verraten die Frisuren- und Make-up-Trends für die kommende Saison. Während der Paris Fashion Week waren wir für euch backstage unterwegs, haben dem Hairstyling-Team über die Schulter geschaut und mit Eugene Souleiman, dem Global Creative Director für Care & Styling von Wella Professionals, über die Haartrends 2017 geplaudert. Außerdem hat uns der Profi verraten, wie ihr die Runway-Frisuren zu Hause nachstylen könnt.



Gemeinsam mit seinem großartigen Team war er für die Styles bei Acne Studios, Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood und Roland Mouret zuständig. Und eines schon mal vorweg: Um die Frisuren im heimischen Badezimmer auszuprobieren, müsst ihr nicht unbedingt zur Schere oder zum Farbtopf greifen. Eugene Souleiman setzt nämlich auf natürliche Looks mit langer Mähne, aber immer mit dem gewissen Etwas. Alle Trends und Styling-Tipps findet ihr in der Slideshow!