Auf TikTok erfreut sich dieser Style bereits großer Beliebtheit. Unter dem Hashtag #haircontouring gibt es Millionen von Videotutorials – und es ist leicht zu erkennen, warum. Dieser Look schafft nicht nur einen schmeichelhaften Rahmen fürs Gesicht, sondern ist auch ziemlich pflegeleicht, da nur die vorderen Haarpartien abgeteilt sind. „Um diesen Look zu erzielen, solltest du deinen Friseur oder deine Friseurin einfach darum bitten, die Haare direkt um dein Gesicht herum ein oder zwei Nuancen heller ist als deine natürliche Haarfarbe zu färben“, schlägt Smith vor und fügt hinzu: „Damit wirst du alle in Erstaunen versetzen.“