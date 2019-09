Auch zum G20-Gipfel werden in Hamburg zusätzlich zu den geschätzten 2000 hier ständig tätigen Sexarbeiterinnen noch mehrere Dutzend bis mehrere hundert (die Voraussagen gehen weit auseinander) von außerhalb erwartet. Tausende Delegationsmitglieder der Regierenden, dazu Geheimdienstmitarbeiter, mehrere tausend Journalisten und ein Heer an Servicekräften versprechen ein gutes Geschäft. Reeperbahn, Herbertstraße, erfahrene Sexarbeiterinnen, die jeden Wunsch erfüllen – Hamburg eilt ein gewisser Ruf voraus, so manches Delegationsmitglied aus Japan oder Saudi-Arabien mag mit dem Ansinnen anreisen, die frivolen Versprechungen persönlich einzufordern. Das neue Prostitutionsschutzgesetz ist dann gerade in Kraft getreten, das unter anderem eine Kondompflicht und das Verbot sogenannter Flatrate-Angebote beinhaltet. Ausgerechnet das Treffen der "Leaders of the world" wird damit zum ersten großen Test für die Überprüfbarkeit der neuen Regeln …