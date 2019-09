Als ich Gina-Lisa also einen Tag nach ihrer Verurteilung, nachdem ihr die Richterin die Strafe von 80 Tagessätzen zu je 250 Euro auferlegt hat, mit ihrem Anwalt Burkhard Bennecken direkt neben dem Büro von Refinery29 in Berlin Mitte im Restaurant sitzen sehe, muss ich einfach hin. „Setz dich doch dazu", sagt sie herzlich und zieht einen Stuhl ran. Bietet mir sogar ein Stück ihres Flammkuchens an.



Die beiden erklären mir, dass Anwalt Benecken morgen die Berufung fürs Landgericht fertig machen wird. Das Fax soll so schnell wie möglich rausgehen, denn Gina-Lisa will nicht aufgeben. Erst mal soll aber etwas Ruhe einkehren, aus dem Grund schlägt Lohfinks Manager auch am Telefon mein spontanes Interviewgesuch aus. Immerhin wollen gerade alle Medien an sie ran, „da habe er schon ganz anderen abgesagt", ist seine kurze Begründung.



Nach ein paar Minuten mit hitzigen Diskussionen über die Urteilssprechung und den Verlauf des Verfahrens lenkt sie dann ein und stimmt dem Interview zu:



Gina-Lisa, welches Zeichen möchtest du nach deiner Verurteilung an junge Mädchen geben?

Nicht aufzugeben, immer weiter zu kämpfen und sich nichts gefallen zu lassen! Es gibt viele Arten, wie einer Frau weh getan werden kann und wenn etwas nicht möchte, dann sollte das akzeptiert werden. Das kann nicht sein, dass Frauen sich nicht mehr trauen, zur Polizei zu gehen und etwas anzuzeigen aus Angst, selbst zur Angeklagten zu werden.



Was geht nun nach dem Urteil in dir vor?

Ich bin erschüttert und erschreckt: Ich hätte nie gedacht, dass das so ausgeht. Es steht Aussage gegen Aussage, aber mich so zu verurteilen, das ist für mich ganz schlimm. Dass der Gutachter gesagt hat, dass keine K.o.-Tropfen im Spiel sind: War er dabei? Nein! Ich kenne meinen Körper und ich weiß es. Ich sage nicht, dass es der eine war, oder der andere, vielleicht hat es auch eine Frau ins Glas getan? Ich habe keine Namen gesagt, ich weiß nur wie ich mich gefühlt habe. Ich bereue, dass ich nicht ins Krankenhaus gegangen bin, denn vor Gericht brauchen sie für alles Gutachten, Formulare – etwas in Schwarz auf Weiß. Nur dann glauben sie es. Ich weiß nicht, warum ich mir das ausdenken soll? Das ist kein Spaß, sondern ein ernstes und heikles Thema. Da sollte man mich auch ernst nehmen. Und wenn ich sage, ich möchte keinen Sex haben, dann muss das akzeptiert werden.



Welches Gefühl hast du heute in Bezug auf die Videos?

Am Anfang habe ich mich für diese Videos geschämt, mittlerweile sage ich: Schaut sie euch alle an und bildet euch euer eigenes Urteil. Bildet euch eure Meinung, da erkennt man, dass ich nicht lüge. Das sieht jeder. Nur weil ich optisch so aussehe, wie ich aussehe, glauben mir viele nicht. Weil ich gemachte Brüste habe, Extensions und Gel-Nägel hat das nicht zu heißen, dass man mich anders behandeln darf als andere. Einem natürlichen Mädchen vom Dorf wäre garantiert mehr geglaubt worden als mir. Aber bei mir denkt man: 'Schlampe, Nutte, Hure'. Ich musste mir auch anhören, dass ich eine Pornodarstellerin sei. Das ist eine Frechheit, ich bin weder Pornodarstellerin noch Prostituierte.



Wäre der Prozess deiner Meinung nach anders verlaufen, wenn es sich bei Staatsanwaltschaft und Richter um Männer gehandelt hätte?

Ich habe eigentlich gedacht, dass es von Vorteil ist, dass Frauen den Fall beurteilen, weil wir Frauen meiner Meinung nach zusammenhalten müssen. Jede Frau ist wunderschön und hat etwas ganz Besonderes, da brauchen wir ja nicht gegeneinander zu gehen. Das hat mich geschockt, dass die Richterin und die Staatsanwältin mir nicht in die Augen gucken konnten.