Menschen, die sich noch nicht so sicher sind oder keine Unterstützung haben, gehen erstmal zum Psychologen oder zum Therapeuten. So etwas brauche ich nicht – ich weiß, was ich will. In Berlin gibt es eine Hormonklinik, wo mir für die Therapie zunächst Blut abgenommen wurde. Dabei hat man komischerweise festgestellt, dass mein Körper, obwohl er komplett gesund ist, nur die Hälfte des Testosterons produziert, das er eigentlich in meinem Alter produzieren sollte. Vielleicht habe ich deswegen bereits diese weiblichen Gesichtszüge – ich weiß es nicht.