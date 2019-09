Laut der US-amerikanischen Mediziner sind zwischen 1990 und 2010 rund 263.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren mit leichten bis schweren Verletzungen in eine Notaufnahme eingeliefert worden, die sie sich zuvor mit einem Wattestäbchen zugezogen haben. Bricht man die horrende Zahl herunter, so handelt es sich um 12.500 Fälle pro Jahr – und somit um 34 Fälle pro Tag. In Deutschland gibt es derzeit keine aktuellen Unfallstatistiken für Verletzungen dieser Art. Es ist aber davon auszugehen, dass die Zahlen sich ähnlich verhalten.