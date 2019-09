Gibt es „gebärfreudige Becken“ & ist das ein Kompliment?

Das gynäkoide Becken ist die häufigste Form und kommt etwa bei der Hälfte aller Menschen mit einer Vagina vor. Diese Beckenform kann die Vaginalgeburt erleichtern, weil sie sehr weit und flach ist und einen ovalen Ausgang hat. Sie bildet also eine schöne Wiege für das Baby, sagt der New Yorker Frauenarzt Dr. Daniel Roshan . Ein androides Becken ist tiefer, aber schmaler, was eine vaginale Geburt erschweren kann, so Dr. Richardson. Auch bei einem platypelloiden Becken (schmal und klein) kann die Geburt schwer sein. Das anthropoide Becken sieht wie eine Mischung aus platypelloid und android aus – es ist also herzförmig und damit auch nicht ganz optimal für die Geburt.