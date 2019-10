Mit der Fruchtbarkeit fühlt es sich in meinem Umkreis oft so an, als wäre sie gerade bei denjenigen präsent, die gar keinen Kinderwunsch haben. Andere hingegen, die sich nichts sehnlicher wünschen als ein Kind, müssen jahrelang probieren, weil das Zeitfenster der Fruchtbarkeit dann doch so kurz zu sein scheint.