Nicht alle Freundschaften sind für die Ewigkeit bestimmt – und das ist okay

Best Friends Forever, ewige Freundschaft, tiefe Verbundenheit ein Leben lang: In unseren Köpfen existiert die Vorstellung, dass unsere Freund*innen für immer an unserer Seite bleiben. Vom Kindergarten über die Uni bis ins Grab, wir werden bis in alle Ewigkeit gemeinsam brunchen gehen und uns über die neueste Folge des Bachelors die Mäuler zerreißen. Beziehungen kommen und gehen, aber unsere Freundschaften sind in Stein gemeißelt. Richtig? Schön wär's. Aber manche Freundschaften gehen zu Ende – und das ist okay.