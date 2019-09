Als ich 30 geworden bin, hat der ein oder andere gelacht, weil ich meinen Geburtstag dreimal gefeiert habe: Einmal in Afrika mit meinem Liebsten, einmal mit meiner Familie in einem Restaurant in meiner Heimatstadt Düsseldorf und dann in einer Villa in Sitges, in der Nähe von Barcelona. Klar hat mich das eine Menge Geld gekostet und klar, frage ich mich manchmal, wieso ich nicht auch häufiger zu so etwas eingeladen werde, weil Freunde dann tendenziell doch vor Aufwand oder Kosten zurück schrecken. Aber mir war es wichtig, meine Freunde, die in unterschiedlichen Städten wohnen, an einen Tisch zu bekommen. Ich wollte ein Wochenende im Kreis meiner Liebsten, an dem man einfach mal an gar nichts denkt. Nicht an den Stress im Job, an Probleme zu Hause oder andere alltägliche Dinge, die einen mehr oder minder belasten. Es hat sich gelohnt. Ich wollte ein Wochenende, dass mir für immer in Erinnerung bleiben wird und an das auch meine Freunde sich gern erinnern. Und das war es für mich. Als es vorbei war, war ich traurig, dass die nächste Null noch 10 Jahre hin ist. Gespräche wie das mit Jenny haben mir klar gemacht: Der Anlass muss kein runder Geburtstag sein. Es kann auch der 31. sein, ein ausgiebiges Sommerfest oder ein Weihnachtsessen im Kreise der Lieben.