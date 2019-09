Freitags kommt Frau P. – Schenkt euch (W)einen ein!

I am what I am

I am my own special creation

So come take a look

Give me the hook or the ovation

(Shirley Bassey, „I am what I am“) Wer mich kennt, weiß, worauf er sich einlässt. 100 Prozent Gefühle, 100 Prozent Echtheit. Kein Pokerface. Eher Jokerface – wie letztes Wochenende, weil mein Augen-Make-up vom Weinen so verwischt war. Mein Herz hatte gewaltig geschwitzt. Mitten im Kino, mitten ins Herz. Ich konnte allen Ernstes kaum noch an mich halten. Meine Cousine Nina (die eigentlich gar nicht meine Cousine ist, sondern das Patenkind meiner Mutter, wir das nur der Einfachheit halber sagen, dabei sind wir wie Schwestern – versteht Ihr?) war genauso jaulig. Am Ende mussten wir tränenverschmiert über uns zwei Heulsusen lachen, was dann wahrscheinlich noch skurriler auf unser Umfeld wirkte. Ich habe lange nicht mehr so sehr weinen müssen wie bei „La La Land“. Zu recht geht dieses kalifornische Märchen mit 14 Nominierungen für den Oscar ins Rennen. Ich war so unglaublich verzaubert von der Geschichte und habe so sehr mitgefühlt mit Emma Stone und Ryan Gosling, spätestens bei ihrer herzzerreißenden Audition konnte ich nicht mehr an mich halten. Here's to the ones who dream

Foolish as they may seem

Here's to the hearts that ache

Here's to the mess we make

(„The Fools Who Dream“, Emma Stone in „La La Land“) Klar, das ist irgendwie schon unangenehm, natürlich. Schließlich bin ich ja nicht abgebrüht, erst recht nicht, wenn mir die Suppe runterläuft. Hätte ich mir den Film Zuhause auf dem Sofa angesehen, hätte ich wahrscheinlich lauthals geschluchzt und meinen Gefühlen hemmungslos freien Lauf gelassen. So wie meine zwei Freunde und ich erst letztes Jahr, als wir „Wie ein einziger Tag“ zusammen gesehen haben. Unfassbar kitschig, unfassbar schön. Ich hab das Drama 2004 zum ersten Mal nachts in Las Vegas gesehen. Weil ich nicht schlafen konnte, weil mein Herz sich so sehr nach ihm, meiner großen Liebe, sehnte. Dem ich nach unserer dramatischen Trennung die Nacht vor meinem Abflug wieder verfallen war. Tagsdrauf hatte ich vor meinem Interview mit Elton John im Caesar’s Palace vom Heulen so dicke Augen wie Horst Tappert. So hat jeder seinen (Tränen-)Sack zu tragen… Aber man muss alles positiv sehen: Die Präsidentensuite in dem Mega-Luxushotel war Gott sei Dank so unfassbar groß, dass auf dem ewig langen Weg bis zu Sir Elton meine Äuglein wieder abgeschwollen waren. Also Augen zu und durch – schenkt Euch mal (W)einen ein!