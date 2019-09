Gerade zu Weihnachten sollten wir es nicht nur besinnlich werden lassen (statt nur rumzuhetzen), sondern uns auch mal besinnen. Auf das, was wir haben und auf das, worauf es ankommt: die Liebe. Ob ich zu viel Einhorn-Schokolade gegessen habe, dass ich jetzt so ein Süßholz raspele? Klingt irgendwie danach, stimmt. Und wenn ich jetzt auch noch schreibe, dass ich an Wunder glaube, glaubt ihr wahrscheinlich, ich habe die bunte Nascherei geraucht.



Aber so ist es: Ich glaube an Wunder, ich glaube an Magie. Ich durfte auf meinem Segeltrip durch die Karibik Momente erleben, die gefühlt nicht von dieser Welt waren. Die mich wieder dankbar und ehrfürchtig dem Leben gegenüber gemacht haben. Man muss sie für sich behalten, damit sie ihren Zauber nicht verlieren.



This magic moment, so different and so new



Was like any other until I kissed you



And then it happened, it took me by surprise



I knew that you felt it too, by the look in your eyes



(The Drifters, „This Magic Moment“)