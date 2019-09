Freitags kommt Frau P. – Kleine Begegnungen für den großen Platz im Herzen

Die Eckdaten waren also schon mal festgesteckt. Aber am Ende der langen Reise waren es die ungeplanten und unverhofften Begegnungen, die meinen Trip unvergesslich machten.



Als ich auf Bali 24 Stunden festhing, lernte ich eine italienische Thai-Yoga-Lehrerin aus Byron Bay kennen. „Ich mag dein Lachen“, sagte sie. „Warum kommst du mich nicht besuchen?“ – gesagt, getan. Eine Woche durfte ich in ihrem Wohnzimmer an der Ostküste Australiens wohnen. Ich lernte durch Valentina eine Hollywood-Casterin kennen (die ich später in London besuchte), mich durch „Five Rhythms“ drei Stunden lang in Ekstase zu tanzen (wohlgemerkt komplett ohne Alkohol und Drogen) und im Korallenmeer mit Delfinen zu tauchen.



Jede Freundschaft beginnt mit einer Begegnung. In meinem Lieblings-Hippie-Örtchen Australiens verinnerlichte ich rasend schnell die Aussie-Leitfäden „Let Your Hair Down“ und „Take A Chill Pill“. OMM auf ganzer Linie. Obwohl mein Plan anders war, obwohl ich nach Auckland fliegen wollte.



In diesem Surfer-Paradies lernte ich ein Aussie-Girl aus Melbourne kennen: „Ich mag dein Lachen“, sagte sie. „Warum kommst du mich nicht besuchen?“ – gesagt, getan. Wir fuhren ins Outback, wir tanzten die Nächte durch, ich küsste „Mister Adelaide“. OMM auf ganzer Linie. Obwohl mein Plan anders war, obwohl ich nach Sydney fliegen wollte.



Genau so ist das Leben. So und nicht anders. „Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen“, schrieb schon der französische Schriftsteller Guy de Maupassant. Und es bedeutet vor allem: Dinge auf sich zukommen lassen, sich auf etwas einlassen und sich fallen zu lassen. Den Moment genießen, diesen sogenannten (und oft besungenen) Magic Moment. Mit dem du, genau das ist ja das Wunderbare, am Beginn deines Tages nicht einmal gerechnet hast. Ich bin verliebt – immer wieder – in diese ganz besonderen Begegnungen. Die das Leben bereichern und so besonders machen.



Dafür muss allerdings kein Mensch bis ans andere Ende der Welt reisen. Nur ein einziger unvergesslicher Moment kann dir vielleicht schon heute in deiner Stadt passieren. Trau dich, bieg einfach mal ab oder halte an!