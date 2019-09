Freitags kommt Frau P. – Mein Leben und Lieben in L.A.

All das ist L.A.! All das ist möglich! Wenn nicht hier, ja, wo denn dann?



Am liebsten denke ich aber an ganz andere Momente zurück: wie ich in Flip Flops und Board Shorts auf meinem Beach Cruiser in die Pedalen haue. Zwischen den flachen Häusern direkt am Strand entlang die Pacific Avenue hinunter. Mit „Sweet Disposition“ von The Temper Trap im Ohr blinzele ich in die Sonne und atme den Duft des Ozeans ein. Hach… So fühlt sich Freisein an, wenn man das Leben auf sich regnen lässt. Alles ganz leicht. Ich fliege vor Glück. Direkt zu meinem Date mit Josh. Der mich auf seiner kleinen Terrasse mit Blick auf die niedlichen Venice-Brücken mit frisch zubereiteten Crêpes überrascht. „And some Mimosas, darling?“, fragt er grinsend. Und wir genießen das Prickeln. Nicht nur im Glas. Während direkt vor unseren Augen David Duchovny aka Hank Moody eine Szene mit seiner nervig-pubertierenden „Californication"-Serien-Tochter Becca dreht.



Wir hatten uns auf einer dieser Gallery Openings in der Nähe von Venice’ Hot Spot Abbot Kinney kennengelernt. Er der jüdische Schriftsteller aus Los Angeles, ich die deutsche Journalistin aus Hamburg. Ich hätte schwören können, Josh sei schwul. Und der Groschen war auch dann immer noch nicht gefallen, als er mich den Tag drauf via Facebook fragte, ob wir nicht ausgehen wollen. Das klingt im Amerikanischen ja immer so schön unverfänglich. Als er abends mit frisch geschnittenen Erdbeeren samt Wein (natürlich alles in den braunen Papiertüten getarnt, so, wie man es aus den Filmen kennt) am Venice Pier auf mich wartete, hätte es eigentlich spätestens klingeln müssen. Aber so bin ich, ich schnall das ganz oft einfach nicht. Wir gingen bei Sonnenuntergang den Boardwalk gen Santa Monica spazieren, kuschelten unter einer Decke auf der Dachterrasse des Erwin Hotels, tanzten in seinem Wohnzimmer zu Songs der Stones. Danach begleitete er mich sogar mit dem Fahrrad zurück zu meinem dreistöckigen Beach Condo, wo ich als Untermieterin bei einer Amerikanerin wohnte. Genau dort holte er mich am Abend drauf mit seinem Motorrad ab, weil er Tickets für Massive Attack beim Radiosender gewonnen hatte und mich vorher zum Koreanischen BBQ einladen wollte.



Vor mir laufen die Bilder von mir auf heißen Reifen ab, dazu „Unfinished Sympathy“ im Ohr. Warum ist aus uns nichts geworden, frage ich mich? Und sehe im nächsten Augenblick meinen Ex-Freund Matthias vor unserer Haustür in Venice stehen…



Ich schrecke hoch, im Flieger nach Los Angeles. Alles nur ein Traum? All das ist L.A.! All das ist möglich! Wenn nicht hier, ja, wo denn dann?