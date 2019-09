Freitags kommt Frau P. – Wo ein Mann, da auch ein Weg!

Hier gibt’s jede Woche Highlife in Tüten.



Wer ist Frau P.? Die Berliner Autorin treibt es gern bunt, bekennt immer Farbe und wird (was sie selbst ärgert) immer noch rot. Sie ist laut, ihr Rostkehlchen-Lachen (lieblich ist anders…) unüberhörbar. Sie hasst Langeweile, Ja-Sager und Männer ohne Eier. Dafür liebt sie Rührei mit Speck.



Es ging zu wie im Taubenschlag. Man könnte bei den vielen Magnum-Flaschen auch sagen: Traubenschlag. Wir flatterten in unseren langen Abendkleidern über die After-Show-Party vom BAMBI. Gerade standen noch Robbie Williams, Sting, Jogi Löw und Angelique Kerber auf der Bühne in Berlin. Mittendrin ganz beflügelt: Frau P.rickelwasser mit ihrer Freundin Inga-Ich-sprudel-mehr-als-jeder-Moet-Chandon. Zwischen Champagner, Canapés und Celebrities fanden wir beide immer noch Zeit für etwas Couchgeflüster.



„Warum hast du ihm denn nicht deine Nummer gegeben?“

„Wem – Bill Murray?“

„Nein!!!“

„Robbie?“

„Du weißt ganz genau, wen ich meine!“



Klar wusste ich das… Ich war irgendwie immer noch high von der letzten Woche: Bei den „GQ Männer des Jahres 2016“ hatte ich mit „Lost in Translation“-Legende Bill Murray getanzt, mit alten, neuen und wiederentdeckten Menschen das Leben gefeiert, mir oft vor Lachen den Bauch gehalten… selbst bei einer zickigen TV-Society-Else und einem überheblichen PR-Berater war mir das nicht im Halse stecken geblieben. Am Ende hatte eine wunderbare Agentin versucht, mich zu verkuppeln. Oder wollte mir einfach nur die Nacht versüßen. Erlebnisse wie diese lassen einen fliegen – egal, wie tief die Wolken in der kleinen oder großen Welt gerade hängen mögen.



Zwischen Bussi-Bussi-hier und Hello-Hello-da beim BAMBI ein schnelles Update unter zwei gar nicht scheuen Rehen. Dann wieder die Frage: „Also, warum hast du ihm nicht…?“ Ganz einfach! Weil ich fest der Meinung bin: Wenn ein Mann wirklich will, dann fragt ER mich nach meiner Telefonnummer. Seit wann ich denn so altmodisch sei? Bin ich ja gar nicht… Aber wo ein (williger) Mann, da auch ein Weg! Ob vorher oder nachher. Punkt. Aus. Das schaffen ja andere auch. Ok, die anderen… Das sind ja dann meist die, von denen man sich eben kein Lebenszeichen erträumt (oder die man noch nicht mal kennt). Was ich schon für absurde Nachrichten über Facebook bekommen habe: