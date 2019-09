Hier gibt’s jede Woche Highlife in Tüten.



Wer ist Frau P.? Die Berliner Autorin treibt es gern bunt, bekennt immer Farbe und wird (was sie selbst ärgert) immer noch rot. Sie ist laut, ihr Rostkehlchen-Lachen (lieblich ist anders…) unüberhörbar. Sie hasst Langeweile, Ja-Sager und Männer ohne Eier. Dafür liebt sie Rührei mit Speck.



Fly sein! Genau mein Feeling, genau meine Stimmung! Aber so dahingeschrieben – also von mir, also von einer Ende 30 – klingt das irgendwie… Ja, wie klingt es denn? Gewöhnungsbedürftig… Nein, seien wir ehrlich: albern! Dabei war meine Generation (Oh Gott, ich gehöre wirklich schon zu einer anderen Generation!) schon fly, bevor es zum Jugendwort des Jahres 2016 gekürt wurde. Ja, ganz genau, man ging schon Ende der 90er sowas von ab! Wegen der Band The Offspring und deren Song „Pretty Fly (for a white guy)“. Isso.



Jedenfalls bin ich gerade fly oder high in the sky – wie man meinen Zustand nun auch immer nennen mag, soll oder will. Das sei jedem, egal welchen Alters, selbst überlassen. Warum ich schwebe? Ganz einfach: weil ich den Abflug gemacht habe – ins Ungewisse! Genau das ist es doch, was den meisten von uns Angst macht: dass wir eben nicht genau wissen, was da am Ende unserer Reise auf uns zukommt. Ich mag aus beruflicher Sicht vielleicht Pauschalistin sein, aber privat bloß keine Pauschaltouristin. Das ist einfach nicht mein Ding! Ich berechne die Reiseroute gern selbst. Dabei fahre ich vielleicht mal den ein oder anderen Umweg und bin dann auf mich allein gestellt, wenn vielleicht mal das Auto liegenbleibt. Na und!? Möglicherweise ist der Mechaniker an der nächsten Ecke ja schon der Mann meines Lebens! Daher: alles immer schön auf sich zukommen lassen!



Ich liebe es, das Leben auf mich einprasseln zu lassen. So wie gerade der warme Karibikregen auf die Marigot Bay von Saint Lucia tröpfelt, während ich meine Kolumne schreibe. Und passenderweise dazu „Here comes the rain again“ von Eurythmics durch die Boxen des „Bayside Café“ dringt.



Here comes the rain again

Falling on my head like a memory

Falling on my head like a new emotion

(Eurythmics, „Here comes the rain again“, 1984)