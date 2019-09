Hier gibt’s jede Woche Highlife in Tüten.



Wer ist Frau P.? Die Berliner Autorin treibt es gern bunt, bekennt immer F­arbe und wird (was sie selbst ärgert) immer noch rot. Sie ist laut, ihr Rostkehlchen-Lachen (lieblich ist anders…) unüberhörbar. Sie hasst Langeweile, Ja-Sager und Männer ohne Eier. Dafür liebt sie Rührei mit Speck.



Es ist Mittwoch, 17.45 Uhr. Ich sitze im Speisewagen des ICE von Berlin nach Hamburg. Und kämpfe gegen den Kloß in meinem Hals und die aufsteigenden Tränen. Knapp drei Stunden zuvor war bekannt gegeben worden, dass die Moderatorin Miriam Pielhau „an den Folgen ihrer Krebserkrankung verstorben ist“. Mit gerade einmal 41.



Kurz zuvor an diesem Tag hatte ich eine Krise. Hochgekochte Gefühle, Drama, Weltuntergang. Einer dieser Tage. Wie es manchmal eben so ist. Ich schiebe es dann immer auf die Hormone (wie Männer es ja sonst gern mal bei Frauen tun). Man wird ungerecht. Mit sich selbst, mit seinen Mitmenschen. Weil die Freundin nervt, weil die Hose kneift, weil das Wetter mies ist, weil der ein oder andere blöd im Weg steht, weil er nicht anruft, weil ein Projekt platzt, weil in China ein Sack Reis umfällt… Die kleinste Kleinigkeit wird unnötig viel zu groß. Aus dieser Laune heraus wollte ich schon meine lange geplante Reise nach Hamburg absagen – obwohl dort meine engsten Freundinnen auf mich warteten. Zu allem Überfluss zog ich also noch sie mit hinein in mein Stimmungstief…



Dann die Schock-Nachricht. Die dich innehalten lässt, die dich ohnmächtig macht. Weil sie noch so jung war, weil du beinahe im selben Alter bist. Plötzlich kommst du dir so unfassbar jämmerlich vor, weil du dich fragst, was denn bitte den ganzen Tag über dein Problem gewesen sein soll? Lächerlich…



Alles wird in diesem Moment auf einmal wieder ins rechte Licht gerückt. Dass dieses Leben wundervoll ist, dass wir es in vollen Zügen genießen sollen (irgendwie absurd, dass ich das auf einer Fahrt mit der DB schreibe…). Dass wir mehr Zeit mit den wirklich wichtigen Menschen verbringen und für die wirklich wichtigen Dinge offen sein sollten. Dass wir auf unser Herz hören müssen und dass wir Herzensentscheidungen nicht auf die lange Bank schieben dürfen. Wer weiß, was morgen ist… dann kann es vielleicht schon zu spät sein…