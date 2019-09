Freitags kommt Frau P. – Das Leben ist zu kurz für Irgendwann

Hier gibt’s jede Woche Highlife in Tüten.



Wer ist Frau P.? Die Berliner Autorin treibt es gern bunt, bekennt immer F­arbe und wird (was sie selbst ärgert) immer noch rot. Sie ist laut, ihr Rostkehlchen-Lachen (lieblich ist anders…) unüberhörbar. Sie hasst Langeweile, Ja-Sager und Männer ohne Eier. Dafür liebt sie Rührei mit Speck.



„YES!“ – drei Buchstaben auf seine Frage. Kann man sich in jemanden verlieben, den man nur einmal in seinem Leben gesehen hat? JA. Wenn sich etwas richtig anfühlt, ist alles auf einmal ein großes JA. Außerdem bin ich in Hollywood, da ist doch irgendwie sowieso alles wie im Film. Und die Liebe spielt immer eine Rolle.



Im Soho House in West Hollywood steht Christoph Waltz 007-like mit Anzug an der Bar, ich habe passenderweise sofort „Suit & Tie“ von Justin Timberlake im Ohr. Der wäre mir eindeutig lieber als einer (welcher auch immer) der Jonas Brothers, der zwei Tische weiter hektisch in seinem iPhone rumtippt. Direkt daneben checken zwei Rapper in RUN-DMC-Montur am Laptop über Headphones ihre neuen Songs. „It’s like that“ am Sunset Boulevard. Plötzliches Gekreische: Der Hair-Stylist von Tom Hanks fällt meiner Freundin Sophie um den Hals, die beiden kennen sich aus New York. Er glaubt, mich zu erkennen, aber ich kenne ihn nicht. Amazing! Awesome! Oh my Gosh! Vom Nebentisch kommt eine Film-Produzentin wegen Feuer für ihre Menthol-Zigarette dazu, wir machen diesen L.A.-Smalltalk – und erfahren ganz nebenbei (und ganz selbstverständlich), dass sie im März mit Helen Mirren ein 40-Millionen-Dollar-Projekt in Sydney dreht. Anna steckt uns ihre Karte zu: „Give me call, if you are around!“



Welcome to the Jungle! Wir sitzen beflügelt in der Stadt der Engel – mit Blick auf den Sonnenuntergang über Los Angeles. Was für eine Kulisse, alles nicht von dieser Welt. Und wer kommt denn da plötzlich auf uns zugeflogen? Diese drei teuflisch gut aussehenden Jungs. Alle Anfang 30, schätze ich mal. „Die hat uns der Himmel geschickt“, flüstert Sophie mir engelsgleich zu. „Es gibt einen Gott“, sage ich mit diabolischem Grinsen. Und als sich einer der drei Europäer mit de Angelis (also „von den Engeln“) vorstellt, glaube ich es wirklich.