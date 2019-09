Jessica Allen und ihre Familie aus dem US-Bundesstaat Kalifornien haben ein kleines Wunder erlebt.

Nachdem Allen bereits zwei gesunde Jungen zur Welt gebracht hatte, entschloss sie sich, die Rolle als Leihmutter anzunehmen.

Sie wollte Frauen helfen, die selbst keine Kinder zur Welt bringen können.

Das erste Paar, das ihre Hilfe in Anspruch nahm, kam aus China. Im April 2016 wurde einer ihrer Embryos in Allens Gebärmutter eingesetzt. So berichtet es der amerikanische Sender "ABC News".