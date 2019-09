Im Berliner Nachtleben vermisse ich oft das Gefühl, einen Raum zu betreten und von einer Person völlig verzaubert zu sein. Ich vermisse die Situation, in der aus einer gegenseitigen Anziehung ein Lächeln und schließlich ein Gespräch wird. Ich vermisse einen simplen, aber doch Herzklopfen verursachenden Flirt. Warum ist das denn heutzutage so verdammt schwer?! Seitdem Online Dating über Tinder und Co. schon fast dazugehört wie der Kaffee am Morgen, frage ich mich oft: Wer beherrscht überhaupt noch diese non-digitale Kunst des Flirts, ohne dabei billig oder verzweifelt rüberzukommen?



Selbst wenn man als Frau selbstbewusst genug ist, die Zügel in die Hand zu nehmen und die Initiative zu ergreifen, spuken (zumindest bei mir) die gut gemeinten Ratschläge der Eltern ständig im Kopf herum: „Willst du was gelten, mach dich selten“. Oder: „Der Mann muss die Dame seines Herzens erobern“. Diese ganzen „Do’s and Don’ts“ machen spontane Flirts zu einem seltenen Vergnügen. Ich bin verunsichert. Ich will nichts falsch machen. Ich will keinen Mann einfach ansprechen, denn das könnte aufdringlich oder abschreckend wirken. Das wurde mir zumindest so gesagt. Das Problem ist: Ich gehöre nicht mehr zu der Generation, in der Männer offensiv um Frauen buhlen und sie erobern. Zumindest nicht die Mehrheit. Heißt das im Umkehrschluss, dass der perfekte Flirt nur noch ein Mythos ist, der uns lediglich in romantischen Komödien begegnet?



Um das herauszufinden, war ich auf Flirt-Mission in fünf verschiedenen Bars auf der Torstraße in Berlin-Mitte unterwegs. Mit im Gepäck war meine beste Freundin - vergeben und damit die perfekte Begleitung für mein Experiment. Fragen wie „Werde ich angesprochen? Werde ich angeschaut? Werde ich ignoriert?“ waren ebenfalls mein ständiger Begleiter. Wenn es ums Flirten geht, bieten Bars doch eigentlich die perfekte Ausgangslage: Schummeriges Licht, coole Mucke und das ein oder andere hochprozentige Hilfsmittel - natürlich nur in Maßen zu genießen - als Türöffner für Flirt-Abenteuer.



„Neue Odessa Bar“ (Torstraße 89, 10119 Berlin)

„Es gibt ja ziemlich viele gut aussehende Menschen in Berlin - viele davon sind an einem Samstagabend hier zu finden.” Diese Online-Bewertung ließ meine erste Anlaufstation schon mal ganz vielversprechend klingen. Gutes Aussehen allein sind aber noch lange keine Garantie für einen guten Flirt. Weil ich mich nicht einfach an einen Tisch setzen und, wie die Prinzessin auf der Erbse, auf einen Prinzen warten wollte, ging ich zur Bar und warf einen Blick in die Getränkekarte. Dort wurde ich direkt angesprochen: „Nimm den Moscow Mule, der ist mit Abstand am besten.“ Der Mann, der sich getraut hat, war ein Start-Up Unternehmer. Laut eigener Aussage super erfolgreich und gerade dabei, eine neue Fitness-App für Frauen zu entwickeln. Keine zwei Minuten in der Bar und schon war ich inmitten einer Männer-Gruppe, bestehend aus Unternehmern, einem Anwalt und einem Fitness-Trainer. „Das läuft ja gar nicht schlecht“, dachte ich mir. Die Gesprächsrunde entwickelte sich leider mehr zum Business-Talk als zum Flirt. Der Fitness-Trainer erzählte mir beispielsweise von seinen Erfahrungen aus einem Meditationscamp in Indien: „Ich durfte drei Wochen lang nicht an Frauen und Sex denken und es hat funktioniert.“ Mister Start-Up testete an mir seine Fähigkeiten der Persönlichkeitsanalyse und kam zu dem Ergebnis, dass er mich sofort in seiner Firma einstellen würde. Wow. Was für ein Mitte-Klischee - und ich mittendrin!



„Kitty Cheng Bar“ (Torstraße 99, 10119 Berlin)

Von der selbsternannten Szene-Bar war ich leider etwas enttäuscht, da ich dort das Gefühl hatte, dass es hauptsächlich ums Sehen und Gesehen werden ging. Ich wurde nicht ignoriert, sondern vielmehr von oben bis unten gemustert - was mindestens genau so unangenehm ist! Mit einem (zugegeben, etwas gequälten) Lächeln, versuchte ich, auf der Tanzfläche die (Körper-)Kontaktaufnahme zu starten. Heiße Flirts? Fehlanzeige. Das Problem: Beide Geschlechter standen in getrennten Grüppchen beieinander und musterten sich lieber gegenseitig, statt anzugreifen. Andere waren offensichtlich an nichts anderem interessiert, als ihren Smartphones. Ob dabei wohl parallel die Tinder-Kontaktliste durchforstet wurde? Zumindest stand den Männern der Spruch „Vielleicht treffe ich noch eine bessere“ förmlich ins Gesicht geschrieben. Ein Risiko wollte hier niemand eingehen. Der nächste potentielle Flirt ist ja schließlich nur einen Klick entfernt. Also warum sich überhaupt noch die Mühe geben, eine wildfremde Person anzusprechen und womöglich einen Korb zu kassieren? Flirten mit angezogener Handbremse war in dieser Bar das langweilige Motto. Schade eigentlich, denn kein virtueller Chat dieser Welt kann mir dasselbe schöne Gefühl geben, wie ein charmantes Gespräch mit dem anderen Geschlecht.